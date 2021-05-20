Рада одобрила снижение налога для производителей крафтового пива и отмену лицензий на оптовую торговлю.

Верховная Рада одобрила снижение ставки акцизного налога для производителей крафтового пива, а также отмену лицензий на оптовую торговлю пивом для малых производителей.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект "Об изменениях в Налоговый кодекс Украины относительно установления сниженных ставок акцизного налога для малых производителей пива" (№5118) проголосовали 284 депутата при необходимом минимуме 226 голосов.

Читайте такжеУкраина вошла в ТОП-6 крупнейших поставщиков пива в Евросоюз

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект устанавливает ставку акцизного налога для малых пивзаводов на уровне 1,39 грн за литр, что на 50% меньше, чем сейчас.

Также Рада приняла в первом чтении законопроект об упрощении хозяйственной деятельности по производству пива (№5119). "За" проголосовали 290 депутатов.

"Эти законы позволят украинским пивоварам на равных соревноваться с мировыми производителями. В частности, законопроектом №5119 мы отменяем лицензии на оптовую торговлю пивом для малых производителей. Сейчас она составляет полмиллиона гривен даже для наименьших пивоварен – в пересчете на литры они переплачивают больше, чем большие заводы, поэтому отмена лицензий поставит их в равные условия", – объяснил соавтор законопроекта, глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Согласно пояснительным запискам к законопроектам, сниженный налог и отмена лицензий будут применяться к независимым малым пивоваренным заводам, объем производства которых не превышает 20 млн литров пива в год. На сегодня таким критериям соответствуют 232 украинские пивоварни.

Также отмечается, что сегодня в Украине доля крафтового пива составляет около 3% от всего рынка пива. К примеру, в США доля крафта составляет более 12% и продолжает расти.

Отмена акциза для натуральных вин

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предложило отменить акцизный налог и акцизные марки для натуральных вин.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная