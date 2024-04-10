Спрос достаточно сдержанный, а качество этих овощей в хранилищах стремительно ухудшается.

На текущей неделе, стартовавшей 8 апреля, в Украине начали снижаться отпускные цены на столовую свеклу. Продукцию в украинских хозяйствах сегодня предлагаются к продаже по 8-14 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, сообщают аналитики проекта EastFruit.

"По словам участников рынка, удешевление свеклы спровоцировано снижением спроса на эту продукцию. Кроме того, на рынок оказывает существенное давление увеличение предложения некондиционной свеклы, которую производители стремятся сбыть в первую очередь", – говорится в сообщении.

Производители причиной такой ценовой ситуации называют весьма сдержанный спрос на столовую свеклу, тогда как качество этих корнеплодов в хранилищах стремительно ухудшается. Аналитики отмечают, что снизить отпускные цены в данном сегменте фермеры вынуждены даже при том, что запасы столовой свеклы в хранилищах украинских хозяйств стремительно сокращаются.

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"Однако необходимо отметить, что даже в таких условиях украинским производителям удается отгружать столовую свеклу в среднем в два раза дороже, чем в первой половине апреля 2023 года", – добавили в EastFruit.

Цены на продукты в Украине

Как писал УНИАН, в Украине с 1 по 7 апреля подорожали импортные помидоры на фоне недостаточного предложения томатов на рынке. Цены за неделю выросли в среднем на 11%, и сейчас продукция оптом предлагается к продаже по 84-100 грн/кг.

В этом году в Украине существенно подорожали яблоки, причем цены на них продолжают устанавливать рекорды, если сравнивать с прошлыми сезонами. Так, в среднем по рынку цены на яблоки на 25-30% выше, чем в предыдущий год.

Также сообщалось, что в первую неделю апреля на рынке белокочанной капусты в Украине наблюдается тенденция снижения спроса и цен: только за выходные продукция в украинских хозяйствах подешевела в среднем на 26%.

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