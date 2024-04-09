К росту цен может привести сезонное уменьшение объемов отечественной продукции.

В этом году в Украине существенно подорожали яблоки, причем цены на них продолжают устанавливать рекорды, если сравнивать с прошлыми сезонами. Об этом УНИАН рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович.

По ее словам, в среднем по рынку цены на яблоки на 25-30% выше, чем в предыдущий год. Одна из причин такой динамики – ограниченное предложение качественных яблок. Играет свою роль и то, что садоводы сохраняют качественные плоды для продажи в более поздний срок.

Не исключено, что рост продолжится. Причиной этого может стать сезонное уменьшение объемов отечественной продукции: когда после зимы уменьшаются доступность местных овощей и фруктов.

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Если говорить об апреле и июне, то дать точный прогноз довольно сложно, однако в целом рост цен может проявиться и во втором квартале. Более детальный прогноз помогут сделать анализ новых данных об урожайности, импортных объемов и экономической ситуации в стране.

В общем, украинский рынок яблок характеризует волатильность, которая обусловлена многими факторами. На ценах может сказываться сезонность, качество урожая, логистические расходы, а также импортно-экспортные отношения.

Цены на яблоки в Украине – динамика

Осенью прошлого года в Украине наблюдалось существенное снижение цен на яблоки. Так, с начала и до середины ноября стоимость самых популярных сортов яблок упала в среднем на 5-15%.

В середине марта сообщалось о резком росте цен на яблоки. Как рассказала тогда Татьяна Попович, формирование закупочных цен на товар нового урожая происходило в пределах 23-26 грн/кг, что было на 9-15% больше, чем в предыдущий период.

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