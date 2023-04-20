Президент ЕК намерена отстаивать предложение прекратить импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, разрешив при этом транзит и разблокировав остальную часть импорта.

Польша намерена предложить ЕС расширить список сельхозпродукции, которую нельзя будет импортировать из Украины, сообщает RMF24 со ссылкой на источник в Брюсселе.

Варшава считает, что предложенный накануне запрет на импорт четырех сельскохозяйственных продуктов (пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника) недостаточен для Польши и других соседних с Украиной стран.

Польша хочет добавить в этот список также мягкие фрукты, яйца, птицу, сахар и мед.

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Сообщается также, что вчера в ходе переговоров заместителя главы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса с министрами пяти стран договоренности достигнуто не было.

Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен будет отстаивать вчерашнее предложение прекратить импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, разрешив при этом транзит и разблокировав остальную часть импорта.

При этом фон дер Ляйен намерена использовать политические аргументы. Например, что нельзя ослаблять единство ЕС в поддержку воюющей с Россией страны.

Запрет на импорт украинского зерна - главное

В условиях российской морской блокады ЕС отменил все тарифы и квоты на транзит украинского зерна в другие регионы мира. Однако часть зерна "осела" в европейских странах, что вызвало недовольство местных фермеров и волну протестов в ряде государств.

Накануне Венгрия, Болгария, Словакия и Польша ввели или только анонсировали введение запрета на транзит украинского зерна через свою страну.

Вместе с тем 19 апреля Польское радио сообщило о намерениях Еврокомиссии использовать чрезвычайные полномочия для запрета ввоза из Украины четырех продуктов - пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса.

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