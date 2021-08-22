После разгрузки баржи ягоды в рефрижераторах отправили в торговые залы столичных супермаркетов.

Буксир "Нодари Чантурия" с несамоходным судном NBL-003 доставили 300 тонн спелых арбузов, собранных на полях Херсонщины для продажи в Киеве.

Об этом рассказали в пресс-службе компании "Нибулон", занимавшейся грузом.

"Рейс длился почти неделю и также стал для нашей компании юбилейным - пятым в транспортировке бахчевых по Днепру с юга Украины", - сообщили в компании.

Баржа с арбузами прибыла в филиал "Переяславская" на Киевщине. Оттуда после разгрузки уже в субботу, 21 августа, херсонские ягоды в рефрижераторах должны были отправиться в торговые залы столичных супермаркетов.

Читайте такжеВ Киев везут 350 тонн херсонских арбузов: что будет с ценамиВ компании также отметили, что с 1991 года до сегодняшнего дня транспортировка груза по внутренним водным путями Украины уменьшилась с 60 млн тонн до 8 млн тонн.

"Поэтому наш рейс по перевозке арбузов по реке хоть и не является большим достижением национального масштаба, но привлекает внимание общественности и власти к актуальной проблеме. К тому же согласитесь, реальные шаги к возрождению транспортной логистики на водных путях Украины не могут не радовать", - говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Комолова