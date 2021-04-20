За традиционные продукты к Пасхе в Тернополе придется заплатить 868 гривень, а в Киеве – 1060 гривень.

Продуктовая корзина к Пасхе в этом году дороже всего обойдется жителям Киева, дешевле всего - в Тернополе.

Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко, сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в этом году полная пасхальная корзина, которая включает традиционные мясные продукты, сыр, яйца, паску, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, а также дополнительные продукты – помидоры, огурцы, яблоки и красное вино, будет стоить в среднем по Украине 963 грн.

"Уже шестой год подряд самой дешевой пасхальная корзина будет в Тернопольской области – 868 грн, а самой дорогой – 1060 грн – в Киеве. Это зависит от ценовых колебаний на продукты питания в областях Украины, связанных с подорожанием яиц, сахара, муки и сливочного масла, увеличением стоимости энергоресурсов, а также роста цен на продукты питания из-за продолжения локдауна", – говорится в сообщении.

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По словам Лупенко, в западном регионе Украины, кроме Тернопольской области, более дешевой пасхальная корзина будет в Волынской области (887 грн), Ривненской (890 грн), на Закарпатье (914 грн), в Ивано-Франковской (937 грн) и Черновицкой (939 грн) областях.

"Самой дорогой в регионе пасхальная корзина будет во Львовской области – 949 грн", – отмечается в сообщении.

В центре Украины относительно недорогой праздничная корзина будет на Житомирщине (902 грн). Чуть больше придется заплатить на Полтавщине (911 грн), в Хмельницкой (915 грн), Сумской и Черниговской (по 919 грн), а также в Винницкой (925 грн) областях. На Кировоградщине пасхальная корзина обойдется в 935 грн, в Черкасской области – в 971 грн.

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Самой дорогой пасхальная корзина традиционно будет в столице, где за нее придется заплатить 1060 грн, тогда как в Киевской области продукты к празднику обойдутся в 973 грн.

Стоимость пасхальных продуктов на востоке страны будет колебаться в пределах 924-1011 грн. В Днепропетровской области корзина обойдется в 924 грн, в Запорожской - 931 грн, в Луганской области - 936 грн.

Дороже всего продукты обойдутся жителям Донецкой (992 грн) и Харьковской (1011 грн) областей, где стоимость продуктового набора превысит среднюю по стране. Стоимость пасхальной корзины на Николаевщине составит 929 грн. Жителям других южных областей - Херсонской и Одесской - придется заплатить по 969 грн и 972 грн соответственно.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство договорится с украинскими производителями яиц об увеличении производства, что позволит снизить цены на яйца в преддверии Пасхи.

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Автор: Анна Нагорная