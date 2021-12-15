Предлагается выделить почти 65 млн грн на поддержку молочной отрасли уже в следующем году.

Увеличить целевое государственное финансирование агропромышленного комплекса и украинских производителей призвали в партии "За майбутнє". Народные депутаты инициировали законопроект о поддержке животноводческой отрасли с целью сохранения поголовья и производства качественной молочной продукции. Об этом сообщается на официальной странице партии в Facebook.

Законопроектом № 5297 "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" относительно стимулирования производства молока предлагается выделить отдельный вид расходов, который будет пропорционально зависеть от продуктивности надоя, побуждает производителей увеличивать показатели производства. В частности, предлагается выделить почти 65 млн грн на поддержку молочной отрасли уже в следующем году. Государство будет выделять дотацию на каждую 1 тонну молока, которую производители смогут перенаправить на средства и меры для улучшения производительности и качества молока.

Читайте такжеЦены на молоко в Украине стали одними из самых высоких в Европе-эксперт"Дотацию смогут получить как кооперативы, так и обычный украинский фермер. Мы предусмотрели распределение производителей на 3 группы: малые фермерские хозяйства, в том числе семейные фермерские хозяйства и физические лица, занимающиеся производством молока и имеющие от 2 коров; сельскохозяйственные кооперативы, в собственности которых находятся от 30 коров, и сельскохозяйственные предприятия, в собственности которых находятся от 50 коров", — прокомментировал инициативу народный депутат, член депутатской группы "Партия "За майбутнє" Игорь Молоток.

Парламентарий подчеркнул, что государственная денежная помощь будет выдаваться напрямую, без посредников. Поэтому украинские фермеры должны стать на учет в государственном реестре. "Так, в селах с этим могут возникнуть трудности, особенно у фермеров без опыта использования электронных баз. Поэтому вместе с Министерством аграрной политики будем думать, как помочь людям встать на учет и освоить электронный реестр", — акцентировал Молоток.

Народные депутаты "За майбутнє" призвали коллег поддержать предложенный законопроект, ведь это важно для аграрной страны. Это именно тот механизм, который позволит улучшить ситуацию на рынке производства украинского молока и качество продукции, а соответственно, и конкурентоспособность на мировом рынке, убеждены в партии.

Автор: Григорий Бондарь