С начала текущей недели яблоки нового урожая снизились в цене в среднем на 31%.

На украинском рынке стремительно дешевеют яблоки нового урожая.

Об этом заявили эксперты аналитической платформы EastFruit.

Отмечается, что с начала текущей недели яблоки нового урожая снизились в цене в среднем на 31%, и на сегодняшний день реализация данных фруктов происходит по оптовым ценам 7-10 грн/кг. При этом большинство оптовых компаний и розничных сетей еще продолжают продавать прошлогодние яблоки, в частности производства Польши.

"На сегодняшний день спрос на яблоки текущего урожая практически полностью отсутствует как на внутреннем рынке, так и со стороны экспортных компаний. При этом урожай яблок в Украине в текущем году оценивается на достаточно высоком уровне. Но продать свою продукцию по приемлемым ценам у украинских садоводов очень мало шансов", - говорится в сообщении.

Как отмечают эксперты, на данный момент стоимость яблок нового урожая в Украине уже в среднем на 33% ниже, чем в начале августа прошлого года. При этом не исключается, что отпускные цены в данном сегменте будут снижаться и далее, если ситуация с темпами сбыта не изменится.

Как сообщал УНИАН, в Украине дешевеет морковь, данное снижение отпускных цен связано с сезонным ростом предложения моркови.