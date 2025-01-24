В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий общий рост цен составил более 20%.

В декабре 2024 года оптовые цены производителей промышленной продукции выросли на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость продукции, реализованной на внутреннем украинском рынке, повысилась на 28,9%, тогда как экспортные цены выросли на 15,9%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Отмечается, что в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий общий рост цен составил 21%. При этом в пределах Украины они выросли на 18,6%, а за пределами Украины - на 32%.

Ощутимо подорожали молочные продукты - цены на их производство выросли на 24%. В частности на внутреннем рынке Украины - на 23,1%. Производство мяса также подорожало, показав рост на 17,6%, из них внутри страны - на 18,3%.

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Кроме того, в производстве хлеба, хлебобулочных и мучных изделий цены выросли на 13,1%, в том числе на внутреннем рынке Украины - на 13,3%. Производители напитков также повысили цены на 5,9%, из них внутри Украины - на 5,7%. В то же время цены на производство сахара за год снизились на 1,5%, хотя на внутреннем рынке зафиксирован незначительный рост - на 0,1%.

Цены на продукты - что известно

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка рассказал УНИАН, что за последний месяц цены на курятину в Украине были стабильны. Однако в ближайшие месяцы этот популярный вид мяса может подорожать.

Цена на качественную морковь в Украине уже в среднем в 2,4 раза выше, чем год назад. При этом некоторые производители планируют и дальше повышать цены при условии сохранения сегодняшних темпов сбыта.

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