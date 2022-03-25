Nestle ограничилась выводом с российского рынка всего лишь двух брендов - KitKat і Nesquik / фото REUTERS

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины швейцарская компания Nestle приняла решение остаться на российском рынке.

В компании не считают, что война в Украине – это не повод для ухода с российского рынка.

"Деятельность не направлена ​​на извлечение прибыли. Это - поддержание принципа обеспечения права на питание...", - говорится в заявлении Nestlé.

Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к швейцарскому народу, упомянул именно Nestlé как компанию, которая продолжает работу в России, несмотря на обстрелы ее армией украинских городов.

"Хорошая еда. Хорошая жизнь" – так звучит слоган компании Nestlé. Вашей компании, которая отказывается покинуть Россию. Даже сейчас, когда оттуда раздаются угрозы и другим странам Европы, уже не только нам. Когда оттуда доносится даже ядерный шантаж", – подчеркнул Зеленский.

Тем не менее, Nestlé ограничилась выводом с российского рынка всего лишь двух брендов - KitKat і Nesquik.

Остальные бренды компании по-прежнему будут широко представлены на прилавках страны-оккупанта.

В то же время, компания продолжает активно продвигать свою продукцию и на украинском рынке.

На сегодняшний день в Украине продукция Nestlé представлена достаточно большим списком брендов:

  • NESCAFÉ,
  • Nesquik,
  • Coffee-mate,
  • Nuts, KitKat,
  • Lion,
  • Purina,
  • Gerber,
  • "Свиточ",
  • "Торчин",
  • "Мивина".

Война против Украины:

  • 24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.
  • Мировые бренды массово уходят с российского рынка.
  • 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
  • По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
  • По состоянию на 25 марта 2022 года по подсчетам ООН жертвами российских оккупантов стали более 1000 мирных украинцев.