Президент Украины во время обращения к швейцарскому народу, упомянул именно Nestle как компанию, которая продолжает работу в России.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины швейцарская компания Nestle приняла решение остаться на российском рынке.

В компании не считают, что война в Украине – это не повод для ухода с российского рынка.

"Деятельность не направлена ​​на извлечение прибыли. Это - поддержание принципа обеспечения права на питание...", - говорится в заявлении Nestlé.

Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к швейцарскому народу, упомянул именно Nestlé как компанию, которая продолжает работу в России, несмотря на обстрелы ее армией украинских городов.

"Хорошая еда. Хорошая жизнь" – так звучит слоган компании Nestlé. Вашей компании, которая отказывается покинуть Россию. Даже сейчас, когда оттуда раздаются угрозы и другим странам Европы, уже не только нам. Когда оттуда доносится даже ядерный шантаж", – подчеркнул Зеленский.

Тем не менее, Nestlé ограничилась выводом с российского рынка всего лишь двух брендов - KitKat і Nesquik.

Остальные бренды компании по-прежнему будут широко представлены на прилавках страны-оккупанта.

В то же время, компания продолжает активно продвигать свою продукцию и на украинском рынке.

На сегодняшний день в Украине продукция Nestlé представлена достаточно большим списком брендов:

NESCAFÉ,

Nesquik,

Coffee-mate,

Nuts, KitKat,

Lion,

Purina,

Gerber,

"Свиточ",

"Торчин",

"Мивина".

Война против Украины: