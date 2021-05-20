В министерстве планируют открыть горячую линию для обработки обращений в режиме реального времени.

Министерство аграрной политики и продовольствия планирует создать антирейдерскую комиссию при министерстве для защиты фермеров после открытия рынка земли, которое состоится 1 июля текущего года.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр Роман Лещенко.

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По его словам, в министерстве уже есть проект приказа о создании комиссии, который сейчас финализируется.

"У нас есть амбиция создать антирейдерскую комиссию при министерстве, в которую будут входить представители Минагрополитики, Минэкономики, Минюста, чтобы в режиме реального времени реагировать и решать такие проблемные вопросы. Особенно они касаются коллективных сельскохозяйственных предприятий, больше всего страдающих от атак рейдерских групп, которые "кошмарят" эти предприятия", – сказал Лещенко.

При этом в министерстве планируют открыть горячую линию для обращений фермеров.

Лещенко отметил, что сегодня существуют "позорные" явления в системе предприятий, входящих в состав Фонда госимущества, Министерства юстиции, Министерства образования и Академии аграрных наук.

"Есть обращения от руководства и трудовых коллективов предприятий, где постоянно осуществляются атаки, незаконно собирается урожай, блокируется сельскохозяйственная деятельность, не уплачиваются налоги, а предприятия искусственно доводятся до банкротства. В решении данного вопроса можете полностью рассчитывать на поддержку министра", – сказал он.

Борьба с рейдерством

15 апреля Верховная Рада приняла за основу законопроект, направленный на усовершенствование механизма противодействия рейдерству.

Документ, в частности, запрещает проведение регистрационных действий на период рассмотрения жалобы на регистрационные действия (решения), что позволит оперативно останавливать начатый рейдерский захват и обеспечивать надлежащее выполнение решения, принятого Минюстом по результатам рассмотрения жалобы.

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Автор: Анна Нагорная