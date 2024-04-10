УЗА считает, что сейчас Госпродпотребслужбе удается эффективно противодействовать коррупции изнутри и обеспечивать жесткий контроль разрешительных процедур даже в условиях войны.

На сегодняшний день в Украине ликвидированы серые схемы, связанные с экспортом зерна. Как говорится в заявлении Украинской зерновой ассоциации, в которую входят крупнейшие зернотрейдеры, это стало возможным благодаря качественно проделанной работе Госпродпотребслужбы и СБУ.

"За последний год никто из членов УЗА не сталкивался с проявлениями коррупционных действий со стороны ГППС. Сегодня мы видим отдельные информационные атаки на Госпродпотребслужбу от тех, кто стремится дискредитировать все эти достижения и нивелировать их. Но ни один прозрачный бизнес не согласится вернуться к серым схемам!" – заявляют зернотрейдеры.

Они отмечают, что после того, как СБУ разоблачила и ликвидировала масштабную схему поборов в ГППС в 2023 году, зернотрейдеры снова могут работать в правовом поле, "не ожидая, что отдельные чиновники каждый раз будут требовать взятки за оформление лабораторных исследований и сертификатов соответствия агропродукции".

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УЗА считает, что сейчас Госпродпотребслужбе удается эффективно противодействовать коррупции изнутри и обеспечивать жесткий контроль разрешительных процедур даже в условиях войны.

Поскольку Россия регулярно обстреливает портовую инфраструктуру и зернохранилища. И, несмотря на это, служба организовала работу фитосанитарной и ветеринарной лабораторий для анализа продукции, которая идет на экспорт, прямо в портах большой Одессы и Дунайского кластера.

"Это пример того, что, несмотря на ограниченные штат и финансирование, нынешнее руководство Госпродпотребслужбы в правовом поле поддерживает диалог с ключевыми представителями рынка, чтобы помогать бизнесу", – считает УЗА.

Таким образом, по мнению ассоциации, Украине удалось избежать перебоев с экспортом зерна и обеспечить бесперебойную работу аграрных предприятий, пополняющих госбюджет валютой.

Зернотрейдеры готовы в дальнейшем сотрудничать с государством, чтобы сохранить все положительные изменения.