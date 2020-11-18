Увеличил экспорт в Китай Европейский Союз. За указанный период объем поставок составил 1,09 млн т, продемонстрировав рост на +50% к предыдущему году.

В период с 1 июля по 16 ноября 2020 года из украинских портов в направлении Китая было отправлено 2,35 млн т ячменя, что почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Об этом сообщает AgroPortal.ua со ссылкой на аналитика зернового рынка «УкрАгроКонсалт» Марину Маринич.

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Как пишет издание, увеличил экспорт в Китай Европейский Союз. За указанный период объем поставок составил 1,09 млн т, продемонстрировав рост на +50% к предыдущему году.

«Решение Китая о запрете импорта ячменя из Австралии оказало услугу другим поставщикам. Китай переориентировался на них и другие фуражные культуры (кукуруза и пр.)», — объясняет аналитик.

Торговый конфликт между странами возник после попытки Австралии провести расследование причин пандемии коронавируса. Как следствие, страна, на которую обычно приходится до 40% мировой торговли пивоваренным ячменем и 20% рынка фуражного ячменя, лишилась основного рынка сбыта.

Экспорт зерновых

Украина обновила рекорд экспорта зерновых в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, июль 2019 - июнь 2020), поставив на внешние рынки 57,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, а также муки.

Украинские аграрии с начала нового маркетингового года (МГ, июль 2020 - июнь 2021) экспортировали 3,24 миллиона тонн зерна, что на 1,2 миллиона тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Автор: УНИАН