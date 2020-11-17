Согласно постановлению, передача земельных участков из государственной в коммунальную собственность должна начаться с 17 ноября.

Кабинет министров Украины утвердил постановление, которое запускает механизм полноценной передачи более 2 млн га земель сельскохозяйственного назначения объединенным территориальным общинам.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Читайте такжеКабмин усилил контроль за единоличной скупкой земли

"Это решение - важный шаг в реализации земельной реформы президента Украины Владимира Зеленского в части земельной децентрализации и передачи более 2 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель органам местного самоуправления", - приводятся в сообщении слова главы Госгеокадастра Романа Лещенко.

Отмечается, что принятое постановление является следующим этапом для реализации процесса передачи земель на места.

Согласно постановлению №1113 от 16 ноября, передача земельных участков должна начаться с 17 ноября текущего года.

Что такое территориальные общины

Территориальная община — первичная территориальная единица и первичный орган местного самоуправления на Украине, впервые введённые с 2015 года в ходе начала административно-территориальной реформы и по всей стране утверждённые в середине 2020 года.

Территориальная община создается при условии добровольного объединения жителей нескольких разрозненных сел, поселков или городов в один административный центр. После объединения создается новый административный центр (как правило, им становится крупнейший населенный пункт), а в нем — новый, общий для всех объединенных населенных пунктов совет и другие органы самоуправления.

Хронология событий

28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тыс. гектаров, а приобретать земли смогут также юридические лица.

В июне 2020 года президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина снимет ограничения на покупку сельскохозяйственных земель только после того, как обеспечит украинским фермерам возможность брать дешевые кредиты для этой цели.

15 октября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность.

В тот же день глава Госгеокадастра Роман Лещенко сообщил, что после реализации указа президента о передаче более 2 млн га земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность на балансе государства останется около 750 тыс. га земли.

9 ноября 2020 года Кабмин предложил утвердить новую методику оценки земель.

10 ноября 2020 года заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий заявил о том, что правительство в бюджете на 2021 год предусмотрит 500 млн грн для проведения первого этапа земельной реформы.

11 ноября 2020 года Кабинет министров усовершенствовал контроль за концентрацией земель сельскохозяйственного назначения в собственности одного лица.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная