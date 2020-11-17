Кабинет министров Украины утвердил постановление, которое запускает механизм полноценной передачи более 2 млн га земель сельскохозяйственного назначения объединенным территориальным общинам.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
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"Это решение - важный шаг в реализации земельной реформы президента Украины Владимира Зеленского в части земельной децентрализации и передачи более 2 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель органам местного самоуправления", - приводятся в сообщении слова главы Госгеокадастра Романа Лещенко.
Отмечается, что принятое постановление является следующим этапом для реализации процесса передачи земель на места.
Согласно постановлению №1113 от 16 ноября, передача земельных участков должна начаться с 17 ноября текущего года.
Что такое территориальные общины
Территориальная община — первичная территориальная единица и первичный орган местного самоуправления на Украине, впервые введённые с 2015 года в ходе начала административно-территориальной реформы и по всей стране утверждённые в середине 2020 года.
Территориальная община создается при условии добровольного объединения жителей нескольких разрозненных сел, поселков или городов в один административный центр. После объединения создается новый административный центр (как правило, им становится крупнейший населенный пункт), а в нем — новый, общий для всех объединенных населенных пунктов совет и другие органы самоуправления.
Хронология событий
- 28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.
- Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тыс. гектаров, а приобретать земли смогут также юридические лица.
- В июне 2020 года президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина снимет ограничения на покупку сельскохозяйственных земель только после того, как обеспечит украинским фермерам возможность брать дешевые кредиты для этой цели.
- 15 октября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность.
- В тот же день глава Госгеокадастра Роман Лещенко сообщил, что после реализации указа президента о передаче более 2 млн га земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность на балансе государства останется около 750 тыс. га земли.
- 9 ноября 2020 года Кабмин предложил утвердить новую методику оценки земель.
- 10 ноября 2020 года заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий заявил о том, что правительство в бюджете на 2021 год предусмотрит 500 млн грн для проведения первого этапа земельной реформы.
- 11 ноября 2020 года Кабинет министров усовершенствовал контроль за концентрацией земель сельскохозяйственного назначения в собственности одного лица.
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