Представитель компании «Агрейн» рассказал, им удалось наладить эффективное сотрудничество с владельцами пасек.

Чтобы избежать негативного влияния на пчел при внесении средств защиты растений, нужна ответственность как топ-менеджеров агрокомпаний, так и агрономов на местах. И конечно - коммуникация с пчеловодами.

Об этом в интервью изданию "Агробизнес Сегодня» рассказал заместитель начальника отдела растениеводства компании «Агрейн» Тарас Корниенко.

«Агрейн» выращивает зерновые и масличные культуры на территории пяти областей Украины, и, как отмечает представитель компании, им удалось наладить эффективное сотрудничество с владельцами пасек.

«Во-первых – необходимо использовать только сертифицированные продукты, разрешенные в Украине. Во-вторых – соблюдать меры безопасности во время работы с ними, в-третьих – правильно проводить утилизацию использованной тары», – говорит он.

Один из важных моментов - это смешивание пестицидов, промывка тары и доставка ее на склад. Корниенко отмечает, что по завершению этих процедур обязательно нужно организовать прибытие компании, которая занимается оптимизацией отработанной емкости.

«На сегодня мы используем высокотехнологичные опрыскиватели. Они максимально эффективно и безопасно работают с пестицидами. Современные опрыскиватели имеют возможность промыть 100% канистры, из которой заливались средства защиты», – говорит он. Кроме того, аграрии не допускают пролива препаратов на землю.

"Мы выполняем все требования действующего законодательства. Заинтересованы, чтобы местное население никогда не чувствовало от нас вреда окружающей среде. Если приезжает комиссия, мы всегда можем предоставить ей сертификат, который подтверждает, что какой именно препарат использует наше предприятие", – говорит Корниенко.

Все же очень важен тот факт, что "Агрейн" удалось наладить эффективную коммуникацию с самими пчеловодами. Потому что "не будет общения - будет падеж насекомых", говорит заместитель начальника отдела растениеводства.

"О дате обработки полей информируем пчеловодов согласно порядку, установленному действующим законодательством. Даем сообщения в газету, расклеиваем их на инфостолпах. В объявлениях рассказываем о том, какие пестициды используем, на каких именно культурах. Также информируем поселковый совет: как письменно, так и устно. Еще одним каналом коммуникации являются группы районных союзов пасечников в соцсетях", – делится он.

Также агрономы компании за несколько дней до начала звонят самим пчеловодам и предупреждают их об этом: «Коллеги, завтра ночью на таких-то полях, в таких-то населенных пунктах начинаем работать против цветоеда. Пожалуйста, на ночь закройте пасеки».

«Все пчеловоды это понимают», – говорит Корниенко.

Кроме того, «Агрейн» рассматривает в этом году возможность привлечения пчел для опыления будущего урожая.

«Наши партнеры поощряют пчеловодов выставлять пасеки на полях. Особенно это касается тех, кто занимается семеноводством. В них расчет: на 1 гектар – 4 улья. Они работают так, чтобы опыление семенных посевов было максимально эффективным», – рассказывает он.

Добавляет, что даже при норме два улья на гектар прибавка урожайности подсолнечника составляет от 2 центнеров.

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Автор: Иван Бойко