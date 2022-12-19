Согласно прогнозам, в скором времени пиво будет стоить уже шесть евро за бокал, что приведет к падению потребления.

Рост цен на энергоносители привел к закрытию ряда пивоварен в Германии, что делает производство напитка нерентабельным.

Как сообщает Bild, пивоварни вынуждены поднимать стоимость напитка. Так, по данным Федерального управления статистики, цены на пиво в Германии за последний год уже выросли на 9%.

Как говорится в материале, согласно прогнозам, в скором времени пиво будет стоить уже шесть евро за бокал, что приведет к падению потребления и закрытию заведений.

Видео дня

"Шесть евро за кружку пива в пабе — это конец нашей отрасли", — зявил директор пивоварни Dinkelacker Кристиан Динкелакер. По его наблюдениям, в немецких барах уже стало меньше посетителей. Но оставлять цены на прежнем уровне пивовары не могут, поскольку им приходится больше платить за газ, на котором работают большинство пивоварен.

Война в Украине и инфляция в Еврозоне:

В ответ на российскую агрессию в Украине 8 марта Белый дом запретил весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей в США. Байден предупредил, что этот шаг окажет влияние на американских потребителей.

Кроме американцев, из-за агрессии России против Украины ощутимый рост стоимости жизни ощущают и европейцы. В Еврозоне рост цен в мае составил 8,1%.

В частности, в Германии с 1 марта за 6 дней цены на бензин выросли на 28%.

В марте 2022 года показатель ежегодной инфляции в США достиг рекордных с 1982 года 7,9%. Наибольший рост произошел в категориях: бензин, жилье и продукты питания. Индекс цен на бензин вырос на 6,6%, индекс цен на еду - на 1%, а на жилье - на 1,4%.

1 августа 2022 года в Еврозоне уровень инфляции достиг рекордного уровня.

Прогнозировалось, что индекс роста потребительских цен в Еврозоне в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года может составить рекордные 9,1%.

16 сентября 2022 года инфляция в Еврозоне взлетела до исторического максимума. В октябре уровень инфляции в Еврозоне достиг исторического рекорда в 10,6%.

По состоянию на 30 ноября 2022 года впервые за полтора года инфляция в Еврозоне замедлилась до 10%.

6 декабря 2022 года инфляция в Еврозоне приблизилась к пиковым показателям.

Вас также могут заинтересовать новости: