Все из-за намерений Минэкономразвития отменить приказ Минагрополитики.

Остановка импорта значительных объемов пищевой продукции и кормов приведет к дефициту продовольствия и значительным потерям поступлений государства от налогов и сборов.

Об этом сообщили эксперты Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) после анализа проекта приказа Минэкономики "Об утверждении Порядка признания эквивалентности системы государственного контроля страны-экспортера", который опубликован для обсуждения на официальном веб-сайте Минэкономики 9 декабря 2021 года.

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Чтобы экспортировать товар животного происхождения в Украину, производитель таких продуктов должен быть внесен в украинский реестр подтвержденных мощностей. Для этого украинские компетентные органы проводят проверку такого производства и дают разрешение на ввоз продуктов.

Или же Украина признает систему контроля за продуктами животного происхождения, которая существует в стране, где находится производство, отвечающей украинской. Это автоматически позволяет импортировать продукты всех производителей, которые зарегистрированы в этой стране. В 2014 году приказом Минагрополитики №118 признана соответствующей украинской, всю систему контроля Европейского Союза, это дало возможность Украине беспрепятственно закупать товары животноводства из ЕС и мощностей третьих стран, аккредитованных по правилам ЕС.

Сейчас существует возможность, что импорт пищевых продуктов и сырья животного происхождения в Украину будет остановлен.

"Причиной остановки импорта могут стать намерения Минэкономразвития отменить приказ Минагрополитики №118, что предусмотрено одним из пунктов нового документа. Однако, именно со ссылкой на приказ №118 сейчас в Украину ввозятся пищевые продукты и корма, которые производятся за границей", - сообщили в ЕБА.

Согласно сообщению, новый документ, который заменит Приказ №118, предусматривает довольно сложную процедуру признания эквивалентности. Поэтому сложно рассчитывать на оперативное признание эквивалентности других государств. В частности, значительной преградой могут быть гарантии внешних партнеров, в частности ЕС, относительно того, что их система контроля соответствует законодательству Украины.

"На практике, иностранным органам необходимо изучение системы контроля в Украине, сравнение ее с собственной системой контроля и т.п. Поэтому вопрос может "затормозиться" на очень длительное время. А у нового проекта приказа нет переходного периода для вступления в силу его положений. То есть, если он будет принят в январе, он в январе и вступит в законную силу", - отметили в ЕБА.

Как следствие, остановка импорта значительных объемов пищевой продукции и кормов приведет к дефициту продовольствия и значительным потерям поступлений государства от налогов и сборов, связанных с импортом и последующей реализацией этих продуктов.

Как сообщал УНИАН, Украина за первые 9 месяцев 2021 года увеличила импорт агропродукции на 15,8%.

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