В Украине стали печь меньше хлеба

В мае этого года было произведено 61,7 тыс. тонн хлеба, что на 15,6% меньше, чем годом ранее.

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в январе-мае текущего года составило 314,5 тыс. тонн, что на 13,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Из них пшеничного хлеба за пять месяцев было произведено 127,1 тыс. тонн, что на 14,5% меньше, чем годом ранее.

При этом в мае было произведено 61,7 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, что на 15,6% меньше, чем в мае прошлого года.

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По состоянию на конец мая запасы продукции на складах предприятий-производителей достигали 377,3 тонн.

Объем производства муки в январе-мае сократился на 11,2% – до 609,2 тыс. тонн. Запасы муки на украинских складах на конец мая достигали 44,8 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в 2019 году составило 854 тыс. тонн, что на 10,7% меньше показателя за 2018 год. При этом объем производства муки в 2019 году сократился на 3% - до 1,58 млн тонн.

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