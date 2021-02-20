Это станет первым масштабным офлайн-событием в сфере сектора пищевых продуктов после начала мировой пандемии.

33 украинские производители презентуют свою продукцию коллективным стендом на 26-й международной продовольственной выставке Gulfood 2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в городе Дубай Арабских Эмиратов.

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Это станет первым масштабным офлайн-событием в сфере сектора пищевых продуктов после начала мировой пандемии, говорят в Центре поддержки экспорта КТПП.

Как и в предыдущие годы, продуктовая линейка коллективного стенда диверсифицирована. Украинские экспортеры предлагают иностранным покупателям молочную и мясную продукцию, сыры, подсолнечное масло, грецкие орехи, зерновые, яичные продукцию, детское питание, соусы, снеки, сладости, мед, мороженое, томатную пасту и другие продукты.

Производителей представит Центр поддержки экспорта Киевской торгово-промышленной палаты (КТПП) в рамках программы «USAID КЕУ», что поддерживает стартапы и малые и средние предприятия.

Что известно о выставке Gulfood

Gulfood - одна из крупнейших и авторитетных международных продовольственных выставок мира, ежегодно собирает до 5 тысяч экспонентов и около 100 тысяч посетителей из 182 стран мира.

Выставка является ключевой на Ближнем Востоке, участие в которой открывает компаниям доступ к рынку ОАЭ и других стран региона Ближнего Востока, Африки и Азии, позволяет найти потенциальных покупателей, получить обратную связь о новых продуктах, поддерживать узнаваемость бренда среди уже существующих клиентов и исследовать рыночные тенденции и мировые тренды.

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Автор: УНИАН