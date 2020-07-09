Дефицит отменяется: Кабмин хочет увеличить запасы гречки

В среднем каждый украинец съедает за год 2 килограмма этой крупы.

В Минэкономики сообщили, что правительство планирует запастись гречкой и крупой в этом году засеяли на 10 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Всего в этом году гречкой засеяли 74 тысячи гектаров. Также Министерство ищет способы прозрачной закупки гречки в резерв, поскольку это нужно, чтобы избежать злоупотреблений, как это было ранее", - говорится в сообщении.

В частности, в апреле цена на гречневую крупу резко выросла на 18%. Тогда Кабмин ввел запрет на экспорт крупы до 1 июля, чтобы защитить внутренний рынок в условиях пандемии коронавирус.

Как сообщал УНИАН, ранее в Государственной службе статистики назвали продукты, которые больше всего выросли в цене с начала этого года. Больше всего выросли в цене гречка, лук и яблоки. Гречневая крупа подорожала почти на 30%.

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