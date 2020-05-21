Эксперты назвали продукты, которые больше всего подорожали в карантинный период

Больше всего в карантинный период выросли потребительские цены на гречневую крупу.

В апреле 2020 года по сравнению с мартом этого года средние потребительские цены на крупу гречневую выросли на 17,99%. Об этом сообщается в релизе Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

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По словам директора центра, академика Юрия Лупенко, среди 53 наименований товаров и услуг, потребительские цены которых отслеживаются Госстатом помесячно, этому показателю уступает только лук репчатый (+65,26%).

«В целом потребительские цены в апреле выросли по сравнению с мартом на 0,8%, а на продукты питания - на 2,2%. Это еще раз подтверждает, что гречка является чрезвычайно чувствительным для внутреннего рынка продуктом, динамика цен на которую определяется преимущественно психологическими факторами», - приводятся в релизе слова Лупенко.

Сообщается, что самая высокая средняя потребительская цена на гречневую крупу в апреле 2020 года была зафиксирована в Донецкой (40,30 грн/кг), Черкасской (39,21 грн/кг) и Киевской (39,16 грн/кг) областях. Дешевле всего гречка продавалась в Днепропетровской (32,92 грн/кг) и Тернопольской (32,96 грн/кг) областях, а также в Киеве (33,35 грн/кг).

Для сравнения, в декабре 2019 года самая дорогая гречка была на Киевщине (31,74 грн/кг) и Закарпатье (30,34 грн/кг), а самая дешевая - в Тернопольской (26,32 грн/кг), Винницкой (26,36 грн/кг) и Житомирской (26,39 грн/кг) областях.

Среди других продуктов питания самый большой рост цен в апреле зафиксирован по картофелю (+14,43%), капусте белокочанной (+12,89%) и яблокам (+11,27%). Зато подешевели по сравнению с мартом филе куриное (-14,21%), птица (тушки куриные) (-13,51%), сало (-1,46%) и пшено (-1,22%).

«В целом рост потребительских цен на продукты питания в апреле против марта 2020 года стал самым высоким среди всех групп товаров и услуг, однако относительно невысоким для карантинных ожиданий», - отметил Лупенко.

Как сообщал УНИАН, 18 мая вступило в силу постановление Кабинета министров о государственном регулировании цен на товары, имеющие существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.

В перечень социально значимых пищевых продуктов вошли гречка, сахар, пшеничная мука высшего сорта, макаронные изделия, пастеризованное молоко жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, яйца категории С1, тушка куриная, минеральная вода без газа, сливочное масло жирностью 72,5%.