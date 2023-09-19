Уже доступен заказ ассортимента свежих овощей и фруктов, хлебобулочных изделий, куриного мяса.

Несмотря на постоянную опасность, неутихающие обстрелы и разрушенное помещение FOZZY C&C продолжает работу в Одессе. В сложное время важно не опускать руки и продолжать поддерживать друг друга. Пищевая безопасность и стимулирование экономики страны – ключевые задачи для торговой сети. Хотя здание гипермаркета было полностью уничтожено в ночь с 13 на 14 августа 2023, FOZZY не сдается и остается на рынке в формате онлайн. Что известно сейчас?

Восстановление в новом формате

Дирекция и персонал довольно быстро оправились от пережитого и возобновляют работу, пробуя новый для себя формат. На сохранившихся складских помещениях продолжается реализация товаров длительного потребления, не требующих специального температурного режима. В частности:

пищевых продуктов (крупы, растительное масло, соусы, консервы, сладости, напитки и т.п.);

бытовой химии и косметических средств;

детских товаров;

товаров для дома (посуда, текстиль, декор, садовые аксессуары и инструменты, хозтовары);

спортивных товаров;

кормов и аксессуаров для животных.

Складские помещения дооснащаются рефрижераторами для продуктов, требующих специальных условий хранения. Уже доступен заказ ассортимента свежих овощей и фруктов, хлебобулочных изделий, куриного мяса. Возобновляются товарные поставки и загрузки складов.

Видео дня

Розничные интернет-заказы с доставкой по Одессе и пригороду можно оформить по ссылке https://fozzyshop.ua/odesa/. Продукция доставляется курьером или в отделение Новой Почты. Пока FOZZY наращивает мощности по поставкам товаров в одесский склад, привычный ассортимент товаров доступен в отделении "Новая Почта". Сделать заказ можно на fozzyshop.ua, выбирая Киев перед оформлением заказа.

Еще в первую неделю после уничтожения помещения была организована работа отдела оптовых продаж и поставок HoReCa. Магазин сохраняет наличие акционных предложений, возобновляет поставки продукции, запасы которой были уничтожены.

Fozzy и Одесса – вместе!

Магазин в Одессе открыт 21 августа 2005 года. Это был третий филиал сети с площадью 8200 кв. м. Оптово-розничные гипермаркеты FOZZY зашли на украинский рынок в 1998 году, начав экспансию из города Вишневого в виде оптово-розничного склада. В настоящее время насчитывается восемь торговых точек в Ровно, Харькове, Кременчуге, Днепре, Киеве и области.

Гипермаркет FOZZY Cash&Carry работает в Одессе почти 18 лет. За это время он получил тысячи поклонников, доверивших ему важную роль в обеспечении своего быта. Большой ассортимент, умеренные цены и регулярные скидки и акции – черты, за которые потребители ценят FOZZY. Руководство сети и одесского филиала решительно настроено сохранить привычный приветливый образ магазина и даже в современных условиях поддерживают программы лояльности для своих клиентов.

Случившаяся трагедия — это большая потеря и вызов, требующие безумных усилий для нового начала. Он обязательно состоится – гипермаркет в Одессе будет отстроен!

Гипермаркеты устойчиво работают бок о бок с горожанами, обеспечивая стабильные рабочие места своим работникам и доступ потребителей к ежедневно необходимым продуктам. Вместе со всеми пережидают тревоги, спешат выполнить оперативную работу к новым сиренам и двигаются к победе, которая непременно будет!