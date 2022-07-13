Украинская делегация доложила президенту, что есть определенный прогресс в этом процессе.

Украина планирует согласовать с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем детали создания "зернового коридора" уже в ближайшие дни.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером, 13 июля.

"Сегодня в новостях много упоминаний о встрече в Турции по разблокированию аграрного экспорта из нашей страны через Черное море. Мы действительно прилагаем значительные усилия, чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок. И я благодарен ООН и Турции за соответствующие усилия", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что успех этой истории нужен не только Украине, но и всему миру.

"Если удастся снять российскую угрозу судоходству в Черном море, это снимет остроту мирового продовольственного кризиса. Украинская делегация мне доложила, что есть определенный прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с генеральным секретарем ООН", - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 25 июня министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил, что из Украины нужно вывезти 18 млн тонн зерновых старого урожая. Еще 60 млн тонн ожидается из нового урожая. На внутреннее потребление будет направлено 20 млн тонн, а значит, экспортировать нужно суммарно 58 млн тонн зерновых.

11 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в отдельных телефонных разговорах с президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным обсудил вопросы экспорта украинского зерна.

В связи с освобождением от оккупационных войск острова Змеиный устье Быстрое судового хода Дунай - Черное море стало доступным для прохождения судов, перевозящих агропродукцию.

В то же время в ООН заявили, что экспорта украинского зерна через канал Черное море - Дунай недостаточно для преодоления угрозы глобального голода.

11 июля в украинские порты прибыли первые 8 иностранных судов для перевозки агропродукции.

12 июля спикер МИД Олег Николенко отметил, что эксперты Украины на четырехсторонней встрече Украины, России, Турции и ООН в Стамбуле будут отстаивать вопросы безопасного экспорта зерновых из украинских портов.

Сегодня, 13 июля, во второй половине дня Министерство национальной обороны Турции в Twitter сообщило, что в Стамбуле завершились четырехсторонние переговоры по экспорту украинского зерна.