Украина увеличила экспорт подсолнечного масла на четверть

В частности, экспорт подсолнечного масла увеличился на 24,2% - до 2,74 миллиарда долларов.

Украина в январе-июне 2020 года увеличила экспорт растительных масел до 2,9 миллиарда долларов, что на 23,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укролияпром".

В частности, экспортировано масла подсолнечного на 2,74 миллиарда долларов, что на 24,2% больше, чем годом ранее. Доля экспорта масел в общем экспорте продовольственных товаров и сельхозпродукции из Украины выросла до 28%, в том числе масла подсолнечного – 26,7%.

Всего в первом полугодии 2020 года экспортировано основных видов масложировой продукции (масло, шрот, маргариновая продукция и жиры спецназначения и т. д.) на 3,7 миллиарда долларов, что на 19% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Доля масложировой продукции в объемах экспорта продовольственных товаров и агропродукции выросла до 36% с 34,3% в январе-июне 2019 года.

Отмечается, что всего в январе-июне Украина экспортировала агропродукции на 10,271 миллиарда долларов (+1,1% к соответствующему периоду 2019 года).

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Украина обновила рекорд экспорта зерновых в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, июль 2019 - июнь 2020), поставив на внешние рынки 57,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, а также муки.

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