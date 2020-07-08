Украина обновила свой рекорд по экспорту зерновых
По результатам 2019/2020 маркетингового года Украина поставила на внешние рынки рекордные 57,2 млн тонн муки, зерновых и зернобобовых.
Об этом сообщает информационно-аналитический портал АПК Украины со ссылкой на данные Гостаможслужбы.
Показатели этого года на 6,8 млн тонн выше, чем в прошлом маркетинговом году, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.
Читайте такжеМировое производство зерна вырастет до рекордного уровня - прогноз ФАО
Всего зерновых и зернобобовых экспортировано 56,7 млн тонн. Из них:
- пшеница и смесь пшеницы и ржи - 20,5 млн тонн;
- ячмень - 5,08 млн тонн;
- рожь - 8,2 тыс. тонн;
- кукуруза - 30,3 млн тонн;
- другие зерновые и зернобобовые - 791 тыс. тонн.
Украина экспортировала 334,2 тыс. тонн муки, в частности 331,7 тыс. тонн пшеничной муки или смеси пшеницы и ржи (меслина) а также 2,5 тыс. тонн муки других зерновых культур.
Как сообщал УНИАН, Минэкономики прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 миллионов тонн, а масличных – 20 миллионов тонн.
Урожай зерновых в Украине в 2019 году составил рекордные 75,2 миллиона тонн.
Украинские аграрии на начало июля собрали 245 тонн пшеницы с 110 тысяч га, тогда как в прошлом году в это же время было намолочено 3,3 миллиона тонн с 1 миллиона га.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram