В Украине наблюдается сокращение посевных площадей зерновых культур и увеличение посевных площадей масличных.

Украина в этом году может собрать 42,5 млн тонн зерновых и 18,9 млн тонн масличных культур. Озимые культуры достаточно удачно перезимовали и по ним ожидаются более высокие показатели урожайности, чем прогнозировалось ранее.

Как сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ), по сравнению с 2022 годом наблюдается сокращение посевных площадей зерновых культур и увеличение посевных площадей масличных.

Согласно оценкам УКАБ, в 2023 году посевные площади зерновых культур составляют 10,1 млн га (пшеница – 4,4 млн га, кукуруза – 3,8 млн га и ячмень – 1,4 млн га). В результате ожидается получение 42,5 млн тонн зерновых (пшеница – 16,3 млн тонн, кукуруза – 21,1 млн тонн и ячмень – 4,2 млн тонн).

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Что касается масличных культур, то их посевные площади оцениваются экспертами на уровне 8,9 млн га (подсолнечник – 5,7 млн га, соя – 2,0 млн га и рапс – 1,2 млн га). Это позволит получить валовой сбор на уровне 18,9 млн тонн (подсолнечник – 12,2 млн тонн, соя – 3,8 млн тонн и рапс – 2,9 млн тонн).

"По предварительным оценкам такой урожай позволит полностью удовлетворить внутренний спрос и получить экспортный потенциал на уровне 43 млн тонн зерновых и масличных культур", – отметили в ассоциации.

Ситуация с зерном во время войны

По словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в этом году в Украине жатва началась позже, чем обычно, потому что была затяжная прохладная весна. Первыми собирать урожай начали аграрии Одесской области, предварительно там уже намолочено около 100 тысяч тонн озимого ячменя.

По прогнозу Минагрополитики, всего зерновых будет собрано около 46 млн тонн, что на 5-7% меньше, чем в прошлом году. Однако риск дефицита зерна для внутренних целей страны отсутствует.

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