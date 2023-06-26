Ожидается, что зерновых будет собрано около 46 млн тонн.

В Украине сейчас риск дефицита зерна для внутренних целей отсутствует. Первыми собирать урожай начали аграрии Одесской области, предварительно там уже намолочено около 100 тысяч тонн озимого ячменя.

Об этом сообщил в эфире телемарафона первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, отметив при этом, что в этом году жатва началась позже, чем обычно, потому что была затяжная прохладная весна.

Высоцкий добавил, что с июля уже начнут активную жатву по всей территории Украины, а на этой неделе присоединятся к уборке урожая Николаевщина и некоторые другие южные регионы.

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"Ожидается, что зерновых будет собрано около 46 млн тонн. Это, к сожалению, меньше, чем в прошлом году. Уменьшение составляет примерно 5-7%... надо помнить, что внутреннее потребление зерновых составляет 18 млн тонн. Поэтому собирая даже 46 млн тонн, это все равно будет в 2,5 раза больше, чем внутренняя потребность. Поэтому риск дефицита зерна для внутренних целей сегодня отсутствует", - рассказал замминистра.

Агроимпорт из Украины

Польша, Венгрия, Словакия и Болгария столкнулись с избытком украинской сельхозпродукции и в одностороннем порядке запретили импорт зерновых из Украины. Европейская комиссия в конце апреля 2023 года достигла соглашения с этими четырьмя государствами и Румынией.

Сообщалось, что эти страны не будут препятствовать транзиту украинской агропродукции. Кроме того ЕК выделила 100 млн евро помощи пострадавшим фермерам в пяти названных странах.

31 мая 2023 года в ЕС озвучили, сколько могут действовать ограничения на импорт зерна из Украины.

5 июня 2023 года Еврокомиссия приняла решение по агроимпорта из Украины.

7 июня 2023 года стало известно о том, что Украина потеряет 10% урожая пшеницы из-за подрыва Каховской ГЭС.

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