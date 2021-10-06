В 2020 году президент США Дональд Трамп запретил ввоз в страну одежды и других изделий из хлопка из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

В США цены на хлопок в США выросли до максимальных уровней за последние 10 лет.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Цены выросли на 18% на фоне растущего спроса со стороны Китая. Цена достигла $1,05 за фунт, что было максимумом, установленным в сентябре 2011 года.

По данным министерства сельского хозяйства США, объем экспортных поставок хлопка из США в Китай с начала маркетингового года (1 августа) на 83% превышают показатели за то же время прошлого года.

Согласно прогнозу ведомства, потребление хлопка в КНР в текущем маркетинговом году вырастет примерно на четверть и достигнет 8,9 млн т.

США и запрет на ввоз одежды из хлопка:

В 2020 году президент США Дональд Трамп запретил ввоз в страну одежды и других изделий из хлопка из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Данное решение основывалось на том, что продукция могла изготавливаться с использованием принудительного труда уйгуров.

В то же время американские компании могут импортировать хлопковую продукцию, произведенную в Китае, если хлопок был выращен за пределами страны.

Автор: Елена Коваленко