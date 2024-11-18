Цены на овощи в Украине на прошедшей неделе изменились разнонаправленно. Увеличение предложения по отдельным позициям привело к удешевлению.
Аналитики проекта EastFruit отметили, что на фоне низкого спроса снизилась нижняя ценовая граница и оптовые цены на репчатый лук стартуют теперь с 10 гривень, а не 13, как неделю назад. Такая же ситуация и с картофелем - нижняя ценовая граница упала с 22 до 20 гривень.
Кроме того, впервые за полтора месяца подешевели огурцы. Овощ отдают по 90-110 грн/кг, хотя неделей ранее он стоял 100-125. Дешевле, чем неделей ранее, участники продавали тыкву – по 15-10 грн/кг, хотя неделей ранее оптовые цены были на уровне 17-25 гривень за килограмм. Пекинская капуста подорожала с 30-35 грн/кг до 38-40, а цветная подешевела с 90-110 грн/кг до 70-100.
В сегменте зелени снизились цены на укроп – с 120-170 до 100-150 гривен за килограмм и салат – с 50-110 грн\кг до 40-80.
Фруктово-ягодный сегмент отметился падением цен на апельсины – с 75-80 до 50-75 грн/кг, и лимон – 60-75 грн/кг до 53-60.
Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов
Президент Всеукраинской ассоциации пекарей и глава компании "Киев Хлеб" Юрий Дученко заявил, что уже в ноябре цены на хлеб в Украине могут вырасти еще на 10-15%.
Кроме того, начальник управления закупок молочных и замороженных товаров сети супермаркетов Varus Максим Каминский отметил, что в Украине за последние полтора месяца цены на куриные яйца существенно выросли - примерно на 50%.
Также аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили отметил, что закупочные цены на молоко растут. За месяц сырье подорожало на 1,38 гривни до отметки 18,02 гривни за килограмм.