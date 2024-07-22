Отмечается, что цены на некоторые сезонные продукты пошли вверх.

Цены на овощи в Украине на прошлой неделе изменились лишь по отдельным позициям. Многое зависело от погодных условий и необходимости собирать урожай.

Аналитики EastFruit сообщили, что из-за увеличения предложения продолжает падать цена на картофель нового урожая. Фермеры ее продают по 8-15 гривень за килограмм, хотя неделей ранее нижняя граница цены была на уровне 11 гривень.

При этом недостаточное предложение огурца спровоцировало рост цен. Если неделей ранее любимый салатный овощ продавали по 20-25 грн/кг, то на прошлой неделе – уже 25-30 грн/кг. Цены на томаты также пошли вверх. Помидоры на прошлой неделе продавали по 35-65грн/кг, хотя еще неделей ранее он стоил 25-50 грн/кг. Немного снизились цены на укроп и петрушку.

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Что касается фруктов и ягод, то цены на черешню пошли вверх. Так, на прошлой неделе ее можно было купить 90-120 грн/кг, а неделей ранее – 65-90. Кроме того, подорожал и абрикос с 20-50 грн/кг до 35-65. Такая же ценовая ситуация и с персиком.

Старт активного сбора сливы снизил цену реализации больше чем в два раза – с 45-70 грн/кг до 20-25. Тенденция стремительного снижения цен на голубику продолжилась. Если ранее верхняя ценовая граница была на уровне 120 гривень за килограмм, а зараз 100 грн/кг.

Также практически ежедневно снижались цены на украинские арбузы – с 15-20 грн/кг до 10-15 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогноз экспертов

Эксперты считают, что подорожание топлива в связи с повышением акцизов приведет к повышению цен на все товары без исключения, поскольку топливные расходы заложены в себестоимость всех производств. Особенно сильно это проявляется в условиях массовых отключений света.

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