По состоянию на вторую половину мая производители отгружают картофель урожая 2023 года по 15-22 грн/кг ($0,38-0,55/кг) в зависимости от качества, сорта и объема партии. Это в среднем на 27% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, пишет EastFruit.
Отмечается, что повышать цены на картофель фермерам удается на фоне сезонного сокращения предложения в условиях стабильного спроса. К тому же оптовые компании нередко жалуются на нехватку качественного картофеля у производителей, что не позволяет сформировать достаточное количество партий для закупки.
Так, прошлогодний картофель в Украине стоит в среднем уже в 3,4 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. В то же время многие операторы рынка уверены в дальнейшем подорожании этой продукции, поскольку процент некондиционной продукции в этом году достаточно высок, а запасы в хозяйствах населения продолжают стремительно сокращаться.
Цены на овощи
Цены на огурцы пошли вниз. Тепличные комбинаты Украины ведут реализацию огурца по 20-60 грн/кг ($0,51-1,52/кг). Главной причиной понижательного ценового тренда представители тепличных комбинатов считают сезонное увеличение предложения этой продукции в условиях достаточно низкого спроса.
В Украине начали снижаться цены в сегменте качественного лука, поскольку в Украину начали поступать оптовые партии нового урожая из Узбекистана и Азербайджана. Учитывая переизбыток лука на рынке стран Центральной Азии, поставки продукции на рынок Украины из этих стран будут выгодными, даже если цены на рынке Украины продолжат снижаться.