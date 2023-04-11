Самое заметное подорожание коснулось бюджетных лопатки и тазобедренной части.

В Украине средняя цена килограмма охлажденной свинины в марте составила 180,3 грн/кг, что на 2,1%, или 3,7 грн/кг, выше февральского показателя.

"Самое заметное подорожание коснулось бюджетных лопатки и тазобедренной части, средняя цена которых в марте выросла на 7,5 грн/кг и 5,7 грн/кг против февральской отметки (+4,5% и 3,7%, соответственно). На 3,5% подорожала корейка, цена которой прибавила 6,8 грн/кг в среднем и вернулась к Октябрьскому уровню. Остальные части ограничились приростом в пределах 0,5-2%", – сообщили аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины".

По подсчетам экспертов, средняя розничная цена свиной лопатки в марте составила 173,9 грн/кг, шеи – 198,1 грн/кг, корейки – 202,8 грн/кг. Вместе с тем, средняя стоимость вырезки составляла 207,7 грн/кг, грудинки – 169,2 грн/кг, тазобедренной части – 159,4 грн/кг.

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Цены на мясо в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине средняя цена охлажденной свинины в феврале была на 1,4%, или 2,5 грн/кг, ниже, чем в январе.

В общем поставки в Украину охлажденного и мороженого мяса свиней в марте составили 503 тонны или 949 тыс. долл. в денежном эквиваленте, что почти на треть меньше, чем месяц назад.

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