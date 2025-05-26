По словам специалистов, это атака на продовольственную безопасность нашей страны.

В ночь на 25 мая российские БПЛА ударили по сельскохозяйственному предприятию Agrico Ukraine, которое является одним из ведущих поставщиков семенного картофеля в нашей стране. Об этом сообщает Всеукраинский Аграрный Совет.

"Полностью уничтожены производственные запасы, которые находились в хранилище. Взрывной волной повреждена сельхозтехника: тракторы, сажалка, погрузчик Manitou и многое другое. Техника частично уничтожена, частично повреждена", - говорится в заявлении директора Agrico Ukraine Николая Гордейчука.

Согласно предварительным оценкам, потери предприятия превысили 50 млн гривен. К счастью, в результате российской атаки никто из сотрудников не пострадал.

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По словам Гордейчука, речь идет о сознательном ударе по продовольственной безопасности нашей страны. Дело в том, что Agrico Ukraine играет ключевую роль в обеспечении отечественных фермеров семенным картофелем и занимает более 50% рынка.

Уничтожение картофелехранилища может привести к тому, что в стране возникнет дефицит качественного посадочного материала. Это повлияет на урожайность и продовольственную ситуацию в целом. Восстановление инфраструктуры будет требовать больших ресурсов и времени.

Отметим, что Agrico Ukraine - официальный представитель нидерландского кооператива AGRICO, который создали более 50 лет назад.

AGRICO объединяет более 1200 производителей столового и семенного картофеля в Королевстве Нидерландов и производит более одного миллиона тонн картофеля. Экспорт семенного картофеля осуществляют в более чем 80 стран мира.

Российский удар 25 мая - последние новости

В ночь на 25 мая Москва осуществила одну из крупнейших воздушных атак на Украину. Это был комбинированный удар с применением 367-ми средств воздушного нападения. Как сообщал УНИАН, украинские защитники смогли сбить 45 крылатых ракет, а также обезвредили более 260 вражеских беспилотников.

По мнению западных специалистов, эта атака окончательно разбила надежды на то, что недавний обмен пленными может привести к прекращению боевых действий между Россией и Украиной.

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