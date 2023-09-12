Фермеры объясняют рост цен в этом сегменте дисбалансом спроса и предложения на рынке.

За прошедшую неделю цены на арбузы в украинских хозяйствах выросли в среднем на 42%, и сегодня закупочные цены этих бахчевых составляют 8-15 грн/кг в зависимости от качества и региона производства.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, фермеры объясняют рост цен в этом сегменте дисбалансом спроса и предложения на рынке. Эксперты отмечают, что, несмотря на существенное подорожание в сегменте бахчевых, арбузы сегодня в Украине стоят в среднем на 50% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

"После завершения сезона реализации средних сортов предложение арбуза резко снизилось, поскольку у многих украинских бахчевых в текущем сезоне возникли проблемы с урожайностью поздних сортов арбуза. А вот спрос на продукцию в последние 2 недели продолжает стремительно расти", – говорится в сообщении.

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Ситуация с арбузами в Украине

В 2022 году из-за российской оккупации Херсонщины цены на арбузы были рекордно высокими. Так летом 2022 года в Киеве арбузы стоили от 60 гривень за килограмм. Ближе к осени цены колебались в пределах 40-30 гривень за килограмм.

В 2023 году в Украине возобновилось выращивание арбузов, в частности за счет наращивания площадей в контролируемых Украиной южных, а также западных и центральных регионах.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что сельское хозяйство на юге Украины, как минимум, 2 года будет "стоять мертвым". По его словам, без полива, который обеспечивался Каховской ГЭС, там не будет ни арбузов, ни кабачков, ни помидоров.

В июне 2023 года эксперты прогнозировали, что в этом году цены превысят прошлогодние, когда в июне 2022 года арбузы стоили в Киеве от 60 гривень за килограмм.

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