Заметнее всего выросли цены на свиной ошеек, грудинку и тазобедренную часть.

В мае в Украине средняя цена на свинину в сетях розничной торговли закрепилась на уровне 132,5 грн/кг, что на 1,2% дороже, чем месяцем ранее.

Об этом сообщили аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ).

Отмечается, что за май свинина на полках супермаркетов выросла в цене на 1-3,5 грн/кг в зависимости от вида охлажденного полуфабриката, по сравнению с предыдущим месяцем.

"В конце весны заметное подорожание коснулось не премиальных стейка и вырезки, которые подорожали на 1,1 и 1,5 грн/кг, а "пикниковых" ошейка и грудинки — плюс 3,2 и 3,5 грн/кг к средней цене апреля соответственно. Кроме этого, довольно заметно выросла в цене тазобедренная часть, добавив 2,25 грн/кг в среднем — со 114,3 грн в апреле цена килограмма составила 116,6 грн/кг в среднем по итогам мая", — сообщили в АСУ.

В то же время корейка, подешевев на 3,3 грн/кг с начала мая, по итогам месяца остановилась на уровне средней цены апреля - 151,7 грн/кг.

Как отметили аналитики, средние розничные цены на другие виды мяса (говядина, курятина, индюшатина) в мае остались на уровне предыдущего месяца, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожание составило 10-27%. Отклонение же цен свиных охлажденных полуфабрикатов колеблется в пределах 1-7%, а средняя цена мая прибавила 2% против соответствующего периода 2021 года.

Как сообщал УНИАН, в течение апреля средняя розничная цена свинины выросла на 1 грн/кг — со 130 до 131 грн/кг в среднем.

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