Обе страны будут строго следить за тем, чтобы не было искажений на рынке.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский с болгарским коллегой Кириллом Ватевым согласовали условия применениея лицензионного режима экспорта семен подсолнечника, рапса, кукурузы и пшеницы. Как сообщает пресс-служба аграрного министерства Болгарии, импорт и обмен данными между двумя странами продолжается.

"Министерство сельского хозяйства и продовольствия выдержало свое обещание до 30 ноября максимально ограничить импорт этой сельскохозяйственной продукции согласно меморандуму, заключенному между правительством и инициативным комитетом протестующих фермеров", – отметил болгарский министр.

Он добавил, что по истечении этого периода обе страны будут строго следить за тем, чтобы не было искажений на рынке, а также чтобы интересы болгарских производителей, переработчиков и потребителей не были подорваны.

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15 сентября истек срок действия запрета Еврокомиссии на импорт украинской кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию. Впрочем Польша, Венгрия и Словакия продолжили отказ от украинского зерна.

Однако парламент Болгарии снял блокаду на экспорт в их страну украинского зерна. Тогда глава Минсельхоза Болгарии Кирилл Ватев, подчеркнул, что это не нанесет серьезных убытков экономике государства и обещал усилить поддержку болгарских аграриев.

Но впоследствии Болгария все-таки ввела ограничения на импорт украинского зерна, не выдержав давления местных фермеров, которые в знак протеста начали перекрывать дороги.

Во второй половине октября стало известно, что Болгария рассматривает возможность внедрения лицензирования импорта украинского зерна, в частности, подсолнечника. Украинский и болгарский аграрные министры договорились координировать ситуацию относительно сроков начала экспорта по новым правилам и перечня видов агропродукции.

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