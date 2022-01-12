Цены на морковь сейчас находятся в диапазоне от 7 до 11 грн/кг.

Сегодня в Украине цены на морковь в среднем в 2,2 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщают аналитики портала East-fruit.

По их словам, цены на морковь в Украине начали повышаться накануне новогодних праздников, при этом темпы торговли в последние 2 недели также постепенно растут.

"Повышение цен на данную продукцию эксперты объясняют тем, что у многих местных производителей заканчиваются запасы качественной моркови, при этом оптовые компании и розничные сети начали активно пополнять запасы данного корнеплода после новогодних праздников", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что цены на морковь сейчас находятся в диапазоне от 7 до 11 грн/кг, с конца декабря прошлого года морковь подорожала в среднем на 19%.

"Большинство ключевых игроков рынка сходятся во мнении, что текущее подорожание является временным, и более активного роста цен следует ожидать все же немного ближе к концу сезона", - поделились прогнозом аналитики.

Мониторинг и госрегулирование цен:

12 января 2022 года Кабинет министров ввел ежедневный мониторинг цен для 30 продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе и на лук репчатый, свеклу, морковь, картофель, капусту белокочанную.

Также 12 января 2022 года Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов.