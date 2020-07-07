«Антикоррупционеры» боятся людей»: представителей «Укрлендфарминга» не пускают на заседание антикоррупционного комитета ВР

Представителей компании «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка и юристов не пускают на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам противодействия коррупции, где будет рассматриваться вопрос закрытия по решению суда уголовного дела против акционера, несмотря на официально поданную заявку об участии.

Вчера было опубликовано обращение группы компаний «Укрлендфарминг» к председателю ВР Дмитрию Разумкову, в котором отмечается, что соответствующий Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики 8 июля проведет заседание, где рассмотрит вопрос закрытия дела, связанного с VAB банком, по решению Печерского суда города Киева, которое является окончательным и не подлежит обжалованию. На рассмотрение этого вопроса комитетом не была приглашена сторона акционера "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, а также сторона другого фигуранта дела, Александра Писарука, бывшего заместителя главы НБУ, для представления своей позиции, хотя были приглашены представители САП и Офиса Генерального прокурора.

Еще вчера антикоррупционному комитету официально, согласно существующей процедуре, сообщили и по электронной почте, и по телефону о перечне лиц, представителя компании и юристов, которые должны присутствовать на заседании комитета для объективного и всестороннего освещения обстоятельств процесса. Сегодня стало известно, что секретариат комитета вообще отказался рассматривать это сообщение и не допускает представителей компании на заседание. Из телефонного разговора с представителем секретариата стало известно, что решение о допуске на заседание комитета единолично принимает глава комитета, народный депутат Анастасия Радина. Напомним, Анастасия Радина и первый заместитель главы комитета Ярослав Юрчишин неоднократно делали публичные заявления о виновности Олега Бахматюка несмотря на решения судов и общеизвестные факты, которые это отрицали.

«Создается впечатление, что руководство комитета решило назначить нас виноватыми априори, и сделать это несмотря на решения судов, несмотря на имеющиеся доказательства нашей правоты, без предоставления нам возможности публично и открыто себя защитить. Это напоминает традиции "справедливого суда" тоталитарного сталинского режима с его "расстрельными тройками" и отсутствием возможности правовой защиты для жертв судилища », - заявили в «Укрлендфарминг». В компании считают, что «некоторые депутаты боятся людей, которые имеют смелость опровергать их голословные заявления».

Напомним, Офис Генерального прокурора 25 июня выполнил решение Печерского районного суда города Киева об отмене как незаконного постановления первого заместителя генерального прокурора о восстановлении уголовного производства, связанного с предоставлением стабилизационного кредита НБУ «VAB банку» Олега Бахматюка. Решение суда является окончательным и не подлежащим обжалованию. Использование кредита по назначению, на выплаты вкладчикам, было подтверждено официальными экспертизами и выводами Фонда гарантирования вкладов и заявлением НБУ.

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