Украина экспортировала более миллиона тонн зерновых нового урожая

Экспорт пшеницы за этот период составил 412 тысяч тонн, кукурузы - 396 тысяч тонн.

Украинские аграрии с начала нового маркетингового года (МГ, июль 2020 - июнь 2021) экспортировали 1,11 миллиона тонн зерна, что на 1,32 миллиона тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 412 тысяч тонн, ячменя - 301 тысяча тонн, кукурузы - 396 тысяч тонн, ржи - 0,2 тысячи тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 12,2 тысячи тонн, что на 8,9 тысячи тонн меньше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Как сообщал УНИАН, согласно инсайдерской информации, опубликованной компанией "Украгроконсалт", Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в новом маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) планирует ограничить экспорт пшеницы из Украины до уровня 17,2 миллиона тонн, тогда как в прошлом сезоне предельные объемы экспорта пшеницы составили 20,2 миллиона тонн.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 миллионов тонн, а масличных – 20 миллионов тонн.

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