Отмечается, что около 73% отечественных сельхозпроизводителей не могут самостоятельно распознать контрафактные семена.

В Украине, по экспертным данным, около 25-30% семян не соответствует надлежащему качеству.

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Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Это или контрафакт (продукция, которая реализуется с нарушением имущественных прав интеллектуальной собственности), или фальсификат (продукция, изготовленная с нарушением технологии или путем копирования формы, упаковки, а также неправомерного воспроизведения товара другого лица)", - говорится в сообщении.

Наиболее распространенными случаями фальсификата на сегодняшний день является подмена гибридов и замена одного сорта другим, с более низкими качественными показателями.

Также установлено, что около 73% отечественных сельхозпроизводителей не могут самостоятельно распознать контрафактные семена.

Отмечается, что использование для посева контрафактных и фальсифицированных семян может привести к потере до четверти урожая.

В Госпродпотребслужбе рекомендуют покупать семена у официальных дистрибьюторов и подчеркивают, что каждая партия семян для реализации должна сопровождаться сертификатами, а производитель должен быть внесен в Государственный реестр с заявленным количеством семян на реализацию.

Что этому предшествовало

В конце сентября 2020 года Европейский Союз признал украинскую систему сертификации семян эквивалентной требованиям ЕС.

По оценкам Семенной ассоциации Украины, потенциал экспорта украинских семян достигает 100 миллионов долларов, при этом доля экспорта в ЕС может вырасти до 10%.

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Автор: Анна Нагорная