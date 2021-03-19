В Украине, по экспертным данным, около 25-30% семян не соответствует надлежащему качеству.
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Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
"Это или контрафакт (продукция, которая реализуется с нарушением имущественных прав интеллектуальной собственности), или фальсификат (продукция, изготовленная с нарушением технологии или путем копирования формы, упаковки, а также неправомерного воспроизведения товара другого лица)", - говорится в сообщении.
Наиболее распространенными случаями фальсификата на сегодняшний день является подмена гибридов и замена одного сорта другим, с более низкими качественными показателями.
Также установлено, что около 73% отечественных сельхозпроизводителей не могут самостоятельно распознать контрафактные семена.
Отмечается, что использование для посева контрафактных и фальсифицированных семян может привести к потере до четверти урожая.
В Госпродпотребслужбе рекомендуют покупать семена у официальных дистрибьюторов и подчеркивают, что каждая партия семян для реализации должна сопровождаться сертификатами, а производитель должен быть внесен в Государственный реестр с заявленным количеством семян на реализацию.
Что этому предшествовало
- В конце сентября 2020 года Европейский Союз признал украинскую систему сертификации семян эквивалентной требованиям ЕС.
- По оценкам Семенной ассоциации Украины, потенциал экспорта украинских семян достигает 100 миллионов долларов, при этом доля экспорта в ЕС может вырасти до 10%.
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