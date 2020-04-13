Расфасовка фруктов и овощей в супермаркетах не имеет доказанной эффективности в условиях коронавируса - ЕБА

В ассоциации отмечают, что на государственном уровне не установлены никакие требования по обязательной фасовке овощей и фруктов, но местные власти выдвигают их супермаркетам.

Сети супермаркетов Украины часто сталкиваются с требованием местных властей упаковывать фрукты и овощи в одноразовые пакеты перед продажей, хотя такая расфасовка не имеет доказанной эффективности в условиях распространения коронавируса.

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Об этом говорится в релизе Европейской Бизнес Ассоциации.

"Из-за решения местных органов много магазинов ежедневно фасуют овощи и фрукты в одноразовые пакеты, хотя на государственном уровне не установлено никаких требований по обязательной фасовке продуктов питания, которые не потребляются непосредственно на месте. В такой упаковке фрукты и овощи быстрее портятся, к тому же, для вирусов создается более благоприятная среда", - говорится в сообщении ассоциации.

Отмечается, что, по информации Министерства здравоохранения Украины, фрукты - непригодная среда для выживания вируса, и пока нет никаких данных о передаче вируса через фрукты. Их необходимо тщательно мыть, но это стандартная рекомендация.

"Таким образом, решения отдельных городов провоцируют увеличение отходов в виде пакетов, что пагубно влияет на окружающую среду. Это также приводит к росту цены на продукцию из-за дополнительных расходов на материалы и рабочее время продавцов, ускоряет порчу продукции, увеличивает количество недовольных клиентов, которые также не понимают необходимости таких мероприятий", - говорится в сообщении.

В этой связи ассоциация призывает уточнить способы реализации овощей и фруктов в соответствующих решениях областных комиссий и местных советов. В частности, эксперты считают необходимым разрешить продажу не фасованных (весовых) овощей и фруктов продавцами или покупателями путем самообслуживания, при условии соблюдения базовых рекомендаций по безопасности.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине до 24 апреля.

На этот период заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры временно прекращают свою работу. В стране разрешена работа аптек, продуктовых магазинов и магазинов бытовых товаров, а также ресторанов на условиях доставки.