Минэкономики начало подготовку к запуску в Украине рынка земли

В частности, министерство планирует создать условия для доступа фермеров к кредитным ресурсам.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины начало подготовку к запуску в стране рынка земли, который запланирован на 1 июля 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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"Сейчас наша главная задача - подготовиться к открытию рынка земли и создать все необходимые условия для того, чтобы фермер получил доступ к кредитным ресурсам, не допустить рейдерства и установить такие правила игры, которые бы позволили создавать новые рабочие места на земле и развиваться аграрному сектору", - приводятся в сообщении слова министра экономики Игоря Петрашко.

По информации пресс-службы, министерство начинает консультации с аграриями и создает специальную рабочую группу для имплементации закона о рынке земли.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в ночь на 31 марта приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектар. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тыс. гектар, а приобретать земли смогут также юридические лица.

Запрещается продажа земель иностранцам, юрлицам с иностранными акционерами и юрлицам, бенефициаров которых невозможно установить или бенефициары которых зарегистрированы в офшорных зонах, а также лицам, против которых действуют специальные экономические и прочие санкции.

Также закон запрещает продажу сельхозземель коммунальной и государственной собственности.