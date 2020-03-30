Законопроект о рынке земли переписали: не больше 100 гектаров в одни руки и юрлица без права покупки до 2024 года

Новая редакция законопроекта о рынке земли предполагает уменьшение концентрации для физлиц в сто раз - до 100 гектаров. При этом юридические лица смогут приобретать землю в собственность только с 2024 года.

Новая редакция законопроекта о рынке земли предполагает уменьшение концентрации земли для одного физлица в сто раз – до 100 га с 10 тыс., предлагаемых ранее ко второму чтению законопроекта.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента со ссылкой на главу государства Владимира Зеленского.

При этом юридические лица смогут приобретать землю в собственность только с 2024 года.

“Мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 гектаров. Для юридических лиц – это второй этап, который будет введен с 2024, – будет в 10 тыс. гектаров. То есть первый этап – для физических лиц, для украинцев – 100 гектаров на человека”, – цитирует пресс-служба Зеленского.

В сообщении подчеркивается, что принятие закона о рынке земли необходимо для предоставления кредита Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что на внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли.

13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта во втором чтении, к которому предложены более 4 тысячи поправок.