Внеочередное заседание Рады: стало известно, какие вопросы будут рассматривать депутаты (видео)

Сегодня народные депутаты планируют уволить министров здравоохранения и финансов Илью Емца и Игоря Уманского.

На внеочередном заседании Верховной Рады, назначенном на 14.00, не будет рассматриваться законопроект о рынке земли.

Об этом УНИАН сообщили в информационном управлении Аппарата Верховной Рады.

Заседание созывается по требованию президента Украины Владимира Зеленского и в соответствии с частью 8 статьи 19 Регламента ВР.

На повестке дня ряд законопроектов и кадровые вопросы.

Это законопроекты о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (№ 3268); о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (№ 3275); о внесении изменений в некоторые законодательные акты о криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения (№ 3271).

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Также это законопроекты о внесении изменений в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины об особенностях судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов в ходе судебного производства на период карантина, установленного Кабинетом министров с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (№ 3276); о внесении изменений в закон "О комитетах Верховной Рады Украины" (№ 3277); о внесении изменений в постановление Верховной Рады "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине" № 3278).

Кроме того, планируется уволить министров здравоохранения и финансов Илью Емца и Игоря Уманского, а также назначить Сергея Марченко на пост министра финансов, Максима Степанова - на должность министра здравоохранения, Ольгу Буславец - на должность министра энергетики и защиты окружающей среды.

Кроме того, планируется рассмотреть проект закона о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год (№ 3279); о сокращении срока подачи альтернативных законопроектов в проект закона о внесении изменений в законодательные акты об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№ 3260).