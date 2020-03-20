Цены на чеснок в Украине выросли вдвое из-за коронавируса

Это связано с усложнением поставок из Китая.

Распространение коронавируса и последующий карантин вызвал среди украинцев ажиотаж на имбирь, лимоны и чеснок – последний подорожал в украинских магазинах почти в два раза.

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Об этом сообщила пресс-служба аналитической платформы EastFruit со ссылкой на исполнительного директора Украинской плодоовощной ассоциации Семена Крамаренко.

“Ситуация с эпидемией и правда внесла свои коррективы и повлияла на многие группы товаров. Особенно на чеснок. По сравнению с 19-20 числами прошлого месяца цены выросли практически в 2 раза”, - говорится в сообщении.

По словам эксперта, на ценовой скачок в сегменте чеснока повлияло сразу несколько факторов.

“Первый – регион, который столкнулся с существенными проблемами с коронавирусом – Китай. Именно Китай является главным поставщиком этой продукции в Украину, поставляя при этом 73% всего импортированного Украиной чеснока”, - сообщает эксперт.

По его словам, эпидемия в Китае повлияла на развал логистических цепочек и поставки продукции не только в Украину, но и в другие страны.

“Если говорить о запасах отечественного чеснока, еще в конце февраля их осталось весьма немного, поэтому большую часть предложения на рынках составлял именно импортный чеснок”, - отмечает Крамаренко.

Похожая ситуация наблюдается и с имбирем – 56% от всех поставок в Украину осуществляется из Китая.

“Вторым же немаловажным нюансом является психологический фактор потребителей. Многие люди испуганы вирусом, и всеми способами пытаются обезопасить себя, увеличивая при этом потребление чеснока, имбиря, лимона и т.д.”, - приводятся в сообщении слова Крамаренко.

Эксперт отметил, что нет доказательств того, что потребление этих продуктов защищает людей от коронавируса, однако они – дополнительный источник витаминов и полезная пища, которая укрепляет иммунитет, а чеснок имеет определенные антимикробные свойства.

Как сообщал УНИАН, эксперты "Украинского клуба аграрного бизнеса" прогнозируют повышение цен на импортные продукты в ближайшее время из-за девальвации гривни, которая произошла на фоне эпидемии коронавируса в мире и Украине. В частности, по данным УКАБ, полностью зависит от импорта наличие на внутреннем рынке цитрусовых и бананов.