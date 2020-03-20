Импортные продукты в ближайшее время могут подорожать - эксперты

Импортные продукты могут потерять конкурентоспособность на украинском рынке.

Цены на импортные продукты в ближайшее время могут вырасти из-за девальвации гривни, которая произошла на фоне эпидемии коронавируса в мире и Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ).

"Вследствие девальвации отечественной валюты цены на импортную агропродукцию в ближайшее время, вероятно, могут вырасти и потерять конкурентоспособность на украинском рынке", - говорится в сообщении.

По данным УКАБ, полностью зависит от импорта наличие на внутреннем рынке цитрусовых и бананов - этой продукции в прошлом году Украина закупила 358 тысяч тонн и 281 тысячу тонн соответственно.

Кроме того, 96% всей замороженной рыбы на украинском рынке импортного происхождения - в 2019 году в страну завезли 285 тысяч тонн этой продукции.

По итогам прошлого года Украина закупила за границей 83% заменителей табака (60,6 тысячи тонн), 79% табачного сырья (45 тысяч тонн), 80% спирта этилового (66 тысяч тонн), 39% вина (58 тысяч тонн), 27% шоколада (33,6 тысячи тонн).

Также на рынке Украины импортное происхождение имеют 83% семян подсолнечника и 2% кормов для животных.

При этом отмечается, что импортозависимость определенной агропродукции частично оправдана, в частности, зональностью выращивания отдельных фруктов и промысла рыбы.

Также эксперты УКАБ прогнозируют, что потребители начнут искать более приемлемые по цене альтернативы, что даст перспективы отечественным производителям семян, вина, фруктов, овощей и прочих продуктов.

Как сообщал УНИАН, по данным Таможенной службы, Украина за первую половину марта увеличила импорт продуктов питания на треть (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) - до почти 160 тысяч тонн.

Ранее Таможенная служба заверила в бесперебойных поставках продуктов в супермаркеты страны, отметив, что фуры с товарами курсируют между странами без преград, несмотря на закрытие рядом стран границ в рамках противодействия распространению коронавируса.