Украина в марте увеличила импорт продуктов питания на треть

Таможенная служба призывает украинцев не скупать продовольствие на полгода вперед.

Украина за первые 17 дней марта текущего года импортировала почти 160 тысяч тонн продуктов питания на сумму 211 миллионов долларов, что на 40 тысяч тонн, или на треть, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

"Это почти 8 тысяч полностью заполненных фур на 20 тонн. Украина делает продуктовые запасы, а потому не нужно скупать гречку и консервы на полгода вперед!" - отмечается в сообщении.

Больше всего за указанный период Украина ввезла молочных продуктов (сыров), яиц и меда - 3,17 тысячи тонн на сумму 13,6 миллиона долларов, что в абсолютном выражении в 4 раза больше, чем за первые 17 дней марта прошлого года. Импорт молока вырос в 2,6 раза - до 921 тонны на 1,2 миллиона долларов.

Почти в 2,4 раза увеличился импорт овощей и корнеплодов - до 38,9 тысячи тонн на сумму 20,4 миллиона долларов. Импорт свежих фруктов, плодов и орехов увеличился на 3% - до 45,8 тысячи тонн на сумму почти 34 миллионов долларов.

Кроме того, Украина на 83% увеличила импорт готовых продуктов из зерновых, муки, мучных кондитерских изделий - до 6,16 тысячи тонн на сумму 12,3 миллиона долларов.

Импорт свежей рыбы увеличился на 73% - до 2,49 тысячи тонн на 14 миллионов долларов, а ракообразных и моллюсков - на 0,5% до 14,38 тысячи тонн.

Зарубежные закупки кофе, чая, мате (парагвайского чая) и пряностей за первые полторы недели марта выросли на 30% - Украина закупила 1,29 тысячи тонн указанной продукции на 4,3 миллиона долларов.

Импорт экстрактов и концентратов кофе, а также соусов, супов и сиропов увеличился на 23% - до 3,85 тысячи тонн на сумму 25,1 миллиона долларов.

Также импорт алкогольных и безалкогольных напитков вырос на 65% - до 16,6 тысячи тонн на сумму 23 миллиона долларов.

Согласно сообщению, новая таможня уведомлена об очередях из грузовиков, которые возникли из-за более тщательного санитарного осмотра и дезинфекции.

"В частности, по состоянию на сегодняшнее утро, на Ягодине 350 грузовиков стояли на въезд в Украину, 750 - на выезд; Краковец: 310 - на въезд в Украину, 430 - на выезд; Рава-Русская: 110 - на въезд в Украину, 360 - на выезд. Договариваемся с польскими коллегами, каким способом можно ускорить процесс прохождения контроля, в т.ч. таможенного, на границе", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что первые грузовики, заблокированные на границе Италии и Словении, вернулись в Украину.

Как сообщал УНИАН, ранее Таможенная служба заверила в бесперебойных поставках продуктов в супермаркеты страны, отметив, что фуры с товарами курсируют между странами без преград, несмотря на закрытие рядом стран границ в рамках противодействия распространению коронавируса.

11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

Позже для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Кабмин принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины, в частности, введен запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

Кроме того, с 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. Разрешено предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.