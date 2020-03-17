Эксперт объяснил, как повлияет остановка экспорта зерновых на украинские компании

Остановка экспорта зерновых и других основных позиций из-за карантина может привести к банкротству украинских предприятий.

Остановка поставок зерновых и других основных экспортных позиций из Украины может привести к банкротству предприятий, поэтому правительство должно принять взвешенное решение о том, какие товары следует запретить вывозить из Украины во время карантина.

Читайте такжеЭксперты прогнозируют сокращение производства сельхозпродукции в Украине

Об этом на своей странице в Facebook написал президент "Украинского клуба аграрного бизнеса" Алекс Лисситса.

"Хочется верить, что правительство примет взвешенное решение и не наложит запрет на основные экспортные позиции для украинских аграриев, такие как зерновые и масличные культуры, растительное масло и мясо птицы, это может полностью остановить отрасль и привести к банкротству сотни, если не тысячи предприятий, и лишить тысячи, если не сотни тысяч людей рабочих мест", - написал он.

При этом эксперт подчеркнул, что если в США и Евросоюзе государство компенсирует экспортерам убытки из-за приостановки поставок, то экспортерам агропродукции из Украины на это не стоит надеяться.

Также Лисситса призвал не забывать, что скоро в Украине стартует посевная кампания.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство запретить экспорт отдельных продуктов питания, пока что Кабмин не сформировал перечень таких товаров.