Украина продала за границу агропродукции на $10 миллиардов

В целом внешнеторговый баланс агропродовольственной продукции Украины составил 7,5 миллиарда долларов.

Экспорт продукции украинского агропромышленного комплекса в январе-июне текущего года увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 10,2 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

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"По результатам первого полугодия 2019 года экспорт продукции АПК из Украины составил 10,2 миллиарда долларов, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказано в сообщении.

В то же время, отметили в пресс-службе, импорт агропропродукции в Украину в январе-июне увеличился на 9% по сравнению с январем-июнем прошлого года и составил 2,7 миллиарда долларов.

"В целом внешнеторговый баланс агропродовольственной продукции Украины составил 7,5 миллиарда долларов, что свидетельствует о значительном преобладании экспорта агропродовольственной продукции над импортом", - отметили эксперты.

По данным ассоциации, в январе-июне текущего года доля продукции АПК в структуре общего экспорта товаров из Украины составила 41,5% против 36,7% в январе-июне 2018 года. При этом доля агропродукции в общей структуре украинского импорта составила 9,6%, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

В пресс-службе добавили, что в отчетном периоде больше всего вырос экспорт продукции растениеводства - на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,3 миллиарда долларов, благодаря увеличению поставок на внешние рынки кукурузы на 66%.

"Также на 10%, или 147 миллионов долларов, увеличился экспорт готовых пищевых продуктов из Украины. Основными категориями наращивания этой группы товаров стали макуха подсолнечная и соевая, экспорт которых вырос на 20%, или 89,2 миллиона долларов, и в два раза, или на 84,1 миллиона долларов, соответственно", - отметили в пресс-службе.

По данным ассоциации, в отчетном периоде Украина существенно нарастила импорт готовой продукции - на 8%, или 83,7 миллиона долларов. При этом основными товарными категориями были табачное сырье, хлебобулочные изделия, а также изделия из теста без дрожжей и кускус (крупа). Также на 8% увеличились поставки продукции растениеводства за счет импорта лука, кофе, фиников и экзотических фруктов. Импорт продукции животноводства увеличился на 16% по сравнению с январем-июнем 2018 года за счет закупок мороженной рыбы, сыров и рыбных филе.

Как сообщал УНИАН, внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукцией Украины в 2018 году увеличился на 1,7 миллиарда долларов - до 24,3 миллиарда долларов. В частности, экспорт украинской продукции АПК составил рекордные 18,8 миллиарда долларов, а импорт - 5,5 миллиарда долларов.