Украина год согласовала 75 международных ветеринарных сертификатов

В частности, Украина согласовала 28 сертификатов на экспорт и 47 сертификатов на импорт агропродукции из других стран.

Украина в 2019 году согласовала 75 международных ветеринарных сертификатов на экспорт и импорт растениеводческой и животноводческой продукции, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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В частности, 28 форм международных ветеринарных сертификатов на экспорт из Украины были согласованы с компетентными органами Боснии и Герцеговины, Эфиопии, Катара, Китайской Народной Республики, Ливана, Ливии, Северной Македонии, Королевства Саудовская Аравия, Сербии, Сингапура, Турции, Японии, Тайваня.

Еще 47 форм международных ветеринарных сертификатов на импорт в Украину были согласованы с компетентными органами ЕС, Бельгии, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Армении, Греции, Эстонии, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Венгрии, Финляндии, Хорватии, Швейцарии, Швеции.

"Кроме того, в прошлом году Украина успешно прошла 5 внешних аудитов компетентных органов ЕС, Китая, Канады, Эфиопии по системе государственного контроля за производством различного рода продукции. Это свидетельствует о признании системы государственного контроля в Украине и ее действенности, а также говорит о том, что украинская продукция востребована в мире", - цитирует пресс-служба и.о. главы Госпродпотребслужбы Ольгу Шевченко.

Также в 2019 году было подписано 5 межведомственных международных договоров по экспорту шрота рапсового из Украины в КНР, по требованиям для меда, экспортируемого из Украины в КНР, ветеринарный сертификат здоровья для экспорта антилоп из Украины в КНР, по основным направлениям сотрудничества в сфере защиты прав потребителей, а также грантовое соглашение "Поддержка мер защиты, осуществляемых в целях борьбы с африканской чумой свиней (АЧС) в Украине".

Как сообщал УНИАН, Госпродпотребслужба провела более 48 тысяч проверок по безопасности пищевых продуктов в 2019 году и наложила штрафы на нарушителей в сфере безопасности продуктов и ветеринарной медицины на общую сумму 15,96 миллиона гривень.